أولمبياد باريس: اللبنانية عون والأردني عبد الكريم على بعد فوز من ميدالية

يسعى لبنان إلى تحقيق أول ميدالية أولمبية منذ 1980 وبرونزية حسن بشارة في المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن فوق الثقيل.

باتت لاعبة التايكوندو، ليتيسيا عون، على بعد فوز واحد من منح لبنان أول ميدالية أولمبية منذ 44 عاما، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 57 كلغم اليوم، الخميس، في ألعاب باريس الصيفية.

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وفي القصر الكبير "غران باليه"، بلغت عون المصنفة 11 الدور نصف النهائي بفوزها على ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية 2-0 (9-8 و6-6)، بعدما كانت فازت في الدور السابق على لو تشا-لينغ السادسة من الصين تايبيه 2-0 (4-2 و3-2).

وقالت عون (23 عاما): "كانت النزالات صعبة حتى الآن، والضغط لا يستهان به. عليّ التركيز لمتابعة النزالات المتبقية".

ويسعى لبنان إلى تحقيق أول ميدالية أولمبية منذ 1980 وبرونزية حسن بشارة في المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن فوق الثقيل.

وستلاقي عون في نصف النهائي الإيرانية ناهد كيانيشانده المصنفة ثانية.

وفي الوزن عينه، لم يكن النجاح حليف التونسية شيماء التومي، إذ خسرت بصعوبة أمام كيانيشانده 1-2 (2-5، 3-0، 3-2).

وتأخرت التومي في الجولة الأولى وعادلت في الثانية وخسرت بصعوبة في الثالثة بنتيجة 2-3، وبإجمالي المباراة 2-1.

ولدى الرجال، بلغ الأردني زيد مصطفى عبد الكريم المصنف سادسا نصف نهائي وزن ما دون 68 كلغم، بفوزه على التركي هاكان ريتشبير 2-0 (5-1 و9-5).

ويلتقي حامل فضية آسياد 2023، في نصف النهائي مع البريطاني برادلي سيندن المصنف ثانيا وحامل فضية أولمبياد طوكيو صيف 2021. وكان عبد الكريم فاز في دور الـ16 على البرازيلي إديفال بونتيس الحادي عشر 2-1 (2-9، 6-5، 3-9).