أولمبياد باريس: زيد مصطفى يمنح الأردن ميداليته الأولى

مصطفى: "لا أجد الكلمات من أجل وصف شعوري. اليوم سألعب في النهائي، وآمل في أن أتمكن من تحقيق هدفي. آمل أن أجعل جميع الأردنيين سعداء".

منح الأردني زيد مصطفى بلاده ميداليتها الأولى في الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الخميس، بإحرازه فضية وزن 68 كلغم في مسابقة التايكوندو.

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وخسر مصطفى المصنف سادسا وحامل فضية آسياد 2023، في النهائي في القصر الكبير "غران باليه" أمام الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول 2-0 (4-5، 1-3).

وهي الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكوندو والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الألعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة بفوزه بأول أول ميدالية ذهبية على الاطلاق في التايكوندو أيضا في وزن -68 كلغم خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلمغ في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلغم في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضا.

وقال بعد فوزه في نصف النهائي على البريطاني برادلي سيندن المصنف ثانيا وحامل فضية أولمبياد طوكيو صيف 2021، وضمان الميدالية الفضية على الأقل "لا أجد الكلمات من أجل وصف شعوري. اليوم سألعب في النهائي، وآمل في أن أتمكن من تحقيق هدفي. آمل أن أجعل جميع الأردنيين سعداء".

وتابع "أهدي هذه الميدالية إلى والدتي. هي حياتي وآمل في أن أتمكن من إسعادها اليوم".

وعن المباراة في نصف النهائي، قال "هذه المباراة كانت صعبة جدا. منافسي كان يملك خبرة كبيرة، وأنا واجهت لاعبا فاز ببطولة العالم مرتين".

وأردف عن تحضيراته لباريس "التحضير للألعاب الاولمبية كان شاقا جدا. سافرت بعيدا عن بلدي وعائلتي وعملت بجد من أجل الألعاب الأولمبية، لذا أتوقع الفوز. لا شيء مستحيل".