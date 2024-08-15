والد لامين جمال يتعرّض للطعن

انشغلت الأوساط الرياضية بخبر تعرض منير نصراوي، والد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم لامين يامال للطعن في وقت متأخر الأربعاء بمرآب للسيارات في بلدة ماتارو شمال شرقي إسبانيا.

تعرّض والد النجم الشاب لمنتخب إسبانيا وبرشلونة، لامين جمال، لعملية طعن نقل على إثرها الى المستشفى بحالة خطيرة لكن مستقرة، حسب ما أفادت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء.

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وطُعن منير النصراوي مرات عدة في موقف للسيارات في ماتارو بعد مشادة مع بعض الرجال أثناء نزهة مع كلبه في عملية ثأرية حسب ما زُعم، وفقا لما أفاد التقرير مستندا إلى "مصادر رسمية مطلعة على الحادث".

ولم تؤكد الشرطة الإقليمية الكاتالونية المسؤولة عن التحقيق في الحادث علنًا. وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" أنّه تم اعتقال أكثر من شخص على خلفية الحادث.

ووقع الهجوم في حي روكافوندا في ماتارو، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال برشلونة، حيث نشأ جمال وحيث لا يزال والده وجدته يعيشان.

ويحتفل ابن الـ17 عاما بتسجيل الأهداف من خلال إشارة تدل إلى الرقم "304" بيديه، في إشارة الى الرمز البريدي للحي الكتالوني.

وخاض جمال مشاركته الرسمية الأولى على المستوى الاحترافي مع برشلونة بعمر الـ15، ونجح سريعا في فرض نفسه على الساحة الدولية من خلال مساعدة إسبانيا على إحراز لقب كأس أوروبا 2024 هذا الصيف.