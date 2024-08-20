يوفنتوس يفقد اثنين من لاعبيه لمدة 10 أيام على الأقل

أشار البيان إلى أنه "من المقرر إجراء فحوصات جديدة لكلا اللاعبين بعد نحو عشرة أيام".

يغيب لاعب الوسط الفرنسي، كيفرين تورام، والجناح الأميركي، تيموثي وياه، عن الملاعب لمدة لا تقل عن عشرة أيام، بسبب تعرّضهما للإصابة الإثنين خلال فوز فريقهما يوفنتوس على كومو في الدوري الإيطالي، وفقا لما أعلنه نادي تورينو اليوم الثلاثاء.

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وخضع اللاعبان لفحوصات بعد المباراة التي انتهت بفوز فريق "السيدة العجوز" 3-0.

وكشفت الفحوصات تعرض تورام لـ"إصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى، بينما تعرض وياه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليمنى"، وفقا لما ورد في بيان النادي.

وأشار البيان إلى أنه "من المقرر إجراء فحوصات جديدة لكلا اللاعبين بعد نحو عشرة أيام".

وانضم تيموثي، نجل الليبيري جورج وياه الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، إلى يوفنتوس في صيف 2023، بينما تعاقد النادي مع نجل النجم المعتزل ليليان تورام، حامل لقب كأس العالم 1998، وشقيق لاعب إنتر، ماركوس تورام في تموز/يوليو الماضي.

وكان وياه سجّل هدف فريقه الثاني في مباراته الافتتاحية، وذلك في الدقيقة 45+1، قبل خروجه مطلع الشوط الثاني، في حين خرج تورام في الدقيقة 67.