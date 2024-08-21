نابولي يضم الجناح البرازيلي نيريس

تعاقد نابولي مع الجناح الأيمن البرازيلي، ديفيد نيريس، قادما من بنفيكا البرتغالي، حسب ما أعلن نادي جنوب إيطاليا اليوم الأربعاء.

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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو مدتها، لكنّ الصحافة الإيطالية ذكرت أنّ نابولي أنفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

ولعب نيريس (27 عاما) مع بنفيكا لموسمين متتاليين، وخاض معه 83 مباراة (17 هدفا)، بعدما كان أمضى ستة مواسم في صفوف أياكس أمستردام الهولندي الذي خاض ظهوره الأول معه في عام 2017.

وهذه الصفقة الرابعة لنابولي بعد أليساندرو بونجورنو والإسباني رافايل مارين والظهير الأيسر ليوناردو سبينازولا.

ويواصل نابولي الذي عيّن عقب نهاية الموسم الماضي الكارثي الذي احتل فيه المركز العاشر في الدوري المحلي، المدرب المخضرم أنتونيو كونتي، تدعيم صفوفه بهدف التعويض.

وفي مباراته الأولى بالدوري الإيطالي بعد ثلاثة أعوام من الغياب، تعرّض مدرب يوفنتوس وإنتر وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين لخسارة قاسية على يد فيرونا في المرحلة الأولى بثلاثية نظيفة الأحد.