إنريكي: لن نقوم بنفقات باهظة حتى نهاية سوق الانتقالات

ألمح إنريكي إلى أن الفريق سيسمح برحيل بعض اللاعبين "الذين لن نعتمد عليهم بعد الآن" في إشارة إلى لاعب خط الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي أو المدافع نوردي موكييلي.

كشف مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، اليوم الخميس إن فريقه لن يقوم "بنفقات باهظة" من الآن وحتى نهاية فترة الانتقالات في 30 آب/أغسطس، مشيرا إلى أن النادي ليس لديه "أي أولوية أو ضرورة ملحة" لكنه يبقى "متنبها" للفرص.

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وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مونبلييه على ملعب "بارك دي برانس" في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي "أنا والرئيس (ناصر الخليفي) ولويس كامبوس (المستشار الرياضي) منفتحون حتى النهاية لتحسين الفريق، لكن من الصعب جدا ضم لاعبين يصبّون في خانة التعزيزات".

وتابع "ليس لدينا أولوية، لدينا بالفعل فريق توج بطلا، نراقب فترة الانتقالات، ونرى ما إذا كان لاعب ما يمكن أن ينضم إلينا بسعر عادي لكننا لن نقوم بنفقات باهظة" وذلك على الرغم من إصابة قلب الهجوم البرتغالي الدولي غونسالو راموس وغيابه 3 أشهر عن الملاعب مشيرا إلى أنه "ليس من الجيد بالضرورة أن تدفع الكثير للاعب لأنه سيصبح بعد ذلك أسير الضغط".

وألمح إلى أن الفريق سيسمح برحيل بعض اللاعبين "الذين لن نعتمد عليهم بعد الآن" في إشارة إلى لاعب خط الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي أو المدافع نوردي موكييلي.

وتعاقد نادي العاصمة الفرنسية حتى الآن مع 4 لاعبين الجناح الشاب ديزيريه دوي، لاعب خط الوسط البرتغالي الدولي جواو نيفيز، المدافع الاكوادوري ويليان باتشو وحارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف.