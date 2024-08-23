رونالدو يواصل التألق رغم تعثر النصر

رفع النجم البرتغالي، رونالدور، رصيده إلى 50 هدفا في الدوري السعودي، وجماهير الرائد هتفت "ميسي.. ميسي"

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الملاعب السعودية، واستهل الموسم الجديد بتسجيل هدف في مباراة فريقه النصر أمام الرائد، مساء أمس الخميس، بمسابقة دوري السعودي للمحترفين.

المباراة أقيمت على ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر في الجولة الافتتاحية من المسابقة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ونجح رونالدو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 34 برأسية متقنة بعد ارتقاء مميز من تمريرة زميله السنغالي ساديو ماني، قبل أن ينجح الرائد في إدراك التعادل عبر محمد فوزير في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا في الدقيقة 76 قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل على اللاعب نفسه، لتهتف جماهير الرائد بعد إلغاء الهدف: "ميسي.. ميسي".

وأصبح كريستيانو رونالدو بهذا الهدف (48 مباراة) ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في دوري المحترفين السعودي عبر التاريخ بعد عبد الرزاق حمد الله (42 مباراة)، وعمر السومة (45 مباراة).

وتبقى لكريستيانو رونالدو هدفان فقط ليصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الرياضية مع كل الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال.