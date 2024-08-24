أنور الغازي يربح معركته القضائية مع ماينتس: ثلث التعويض لأطفال غزة

قام النجم الهولندي لكرة القدم صاحب الأصول المغربية أنور الغازي (29 عاما) بلفتة مميزة، إثر حصوله على جميع حقوقه المالية من ناديه السابق ماينس الألماني، الذي لعب معه 51 دقيقة فقط، مقابل ما يقرب مليوني يورو.

تعهد النجم الهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي (29 عامًا) بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه العلني للفلسطينيين ورفضه لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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وأوقف النادي الألماني اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه دعمه للفلسطينيين في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، في تشرين الأول الماضي/ أكتوبر الماضي؛ وفسخ النادي عقد الغازي في الشهر التالي.

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكن قانونيا. وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، من المفترض أن يستمر مع ماينتس حتى عام 2025. وألزم الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس، النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار).

وقال الغازي لصحيفة "ذا أثليتيك" إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس في ما يتعلق بفسخ عقده. وقال ممثل لماينتس لـ"رويترز" إن النادي التزم بأمر المحكمة ودفع المبلغ لكنه سيستأنف ضد الحكم بعد تسلم حيثياته.

وكتب الغازي، يوم أمس، الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين: أولا، على المكافأة المالية الكبيرة، والتي سيتم استخدام 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة".

وأضاف "آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا بالنسبة لأطفال غزة".

وتابع "ثانيا، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحا من أجل المضطهدين في غزة".