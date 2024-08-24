برشلونة يفقد كريستنسن لمدة شهرين بسبب الإصابة

سيغيب كريستنسن (28 عاما) عن مباريات عدة من بينها مواجهة أتلتيك بلباو وجيرونا في الدوري، بالإضافة إلى أولى مباريات الفريق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا.

يغيب مدافع برشلونة وصيف الليغا في الموسم الماضي، الدانماركي أندرياس كريستنسن، عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرّضه لإصابة في وتر أخيل، وفقا لتقارير محلية اليوم السبت.

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وقال برشلونة في بيان "يعاني كريستنسن من التهاب الأوتار في وتر أخيل الأيسر"، من دون تحديد فترة غيابه المتوقعة.

وسيغيب كريستنسن (28 عاما) عن مباريات عدة من بينها مواجهة أتلتيك بلباو وجيرونا في الدوري، بالإضافة إلى أولى مباريات الفريق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة لخدمات المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو حتّى تشرين الثاني/نوفمبر بعد إصابته في أوتار الفخذ خلال مشاركته في كوبا أميركا هذا الصيف.

وكان برشلونة قد بدأ مشواره في الدوري بالفوز على مضيفه فالنسيا 2-1 بمشاركة ثنائي قلب الدفاع باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز.

وشارك كريستنسن بديلا في الدقيقة 64 بدلا من كوبارسي واستمر حتّى نهاية المباراة.