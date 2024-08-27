يوفنتوس يواصل انتصاراته الكبيرة في الدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس انتصاراته الكبيرة في الدوري الإيطالي بتغلبه خارج ملعبه على هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة وانفرد بالصدارة في الجولة الثانية للمسابقة.

واصل فريق يوفنتوس انطلاقته القوية في مسابقة الدوري الإيطالي "سيري 1"، وحقق فوزا كبيرا على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة نظيفة، مساء أمس الاثنين، على ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي" لحساب الجولة الثانية.

الفوز هو الثاني على التوالي للبيانكونيري، تحت قيادة مدربه الجديد تياغو موتا، وبنفس النتيجة التي حققها في الجولة الماضية أمام كومو، لينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 3 نقاط من الفوز في الجولة الأولى بثلاثية أمام نابولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد سجلهما، الصربي دوسان فلاهوفيتش بتسديدة قوية بيسراه ونيكولو سافونا من رأسية في الدقيقتين 28، و39، على التوالي.

وفي الشوط الثاني، نجح البلجيكي صامويل مبانغولا في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة لينبري لها دوسان فلاهوفيتش مسجلا الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 53.

وفي نفس الجولة، تعادل كالياري وضيفه كومو بهدف لمثله، تقدم صاحب الأرض بهدف عبر روبيرتو بيكولي في الدقيقة 44، وتعادل الضيوف عن طريق باتريك كروتوني في الدقيقة 53.