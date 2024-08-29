ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة

بلغ ديوكوفيتش الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة بعد إصابة منافسه لاسلو غيري بالمجموعة الثالثة من مباراتهما.

وصل حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، مساء الأربعاء، عندما اضطر منافسه إلى التوقف في المجموعة الثالثة من مباراتهما بسبب إصابة.

وتقدم ديوكوفيتش 6-4 و6-4 و2-صفر على مواطنه الصربي لاسلو غيري، الذي انسحب. وكان جيري متقدما 4-2 في المجموعة الثانية عندما بدا أنه يعاني من آلام في الورك، وتفقده أحد المدربين في وقت لاحق من المجموعة.

هذا الفوز هو رقم 90 لديوكوفيتش في بطولة أميركا المفتوحة، ما سمح له بتحقيق العدد الأكبر في جميع البطولات الأربع الكبرى. وسيلعب بطل البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة والعشرين ضد المصنف 28 أليكسي بوبيرين، يوم غد الجمعة.