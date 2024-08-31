المغربي أمرابط ينتقل للعب مع فنربخشه التركي

في المقابل، أشار فيورنتينا عبر موقعه الرسمي إلى أنّ الاتفاق ينصّ على حتمية الشراء.

انضم لاعب الوسط المغربي، سفيان أمرابط، إلى صفوف فنربخشه التركي على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي مع خيار الشراء الدائم، حسب ما أعلن الناديان السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال النادي التركي إنّه أدرج بندا يسمح له بشراء اللاعب البالغ 28 عاما وأحد نجوم المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022.

وفي المقابل، أشار فيورنتينا عبر موقعه الرسمي إلى أنّ الاتفاق ينصّ على حتمية الشراء.

ولعب أمرابط الموسم الماضي معارا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث خاض معه 30 مباراة. ووقع فنربخشه الذي يشرف عليه مدرب يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو في المجموعة ذاتها مع "الشياطين الحمر" في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وشارك أمرابط مع فيورنتينا في مباراتين هذا الموسم ضمن تصفيات مسابقة "كونفرنس ليغ"، حيث اضطر النادي الإيطالي لإكمال الشوطين الإضافيين بثمانية لاعبين فقط لكنه تمكن من التأهل بركلات الترجيح.