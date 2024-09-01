ألعاب باريس البارالمبية: التركي خالوندي يحصد فضية رمي الرمح

ارتفع عدد ميداليات تركيا إلى 10 في منافسات اليوم الرابع من الألعاب البارالمبية، بينها 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتان.

حصل الرياضي التركي محمد خالوندي، السبت، على فضية رمي الرمح رجال في فئة F57 بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأقيم نهائي رمي الرمح لفئة F57 في العاصمة الفرنسية باريس، شارك فيها 11 رياضيا.

وتوج الأوزبكي يوركينبك أوديلوف، على ذهبية المنافسة بعدما سجل 50.32 مترا، وحل بعده منافسه التركي محمد خالوندي، بعدما تسجيله مسافة رمي 49.97 مترا.

وجاء في المرتبة الثالثة البرازيلي سيسيرو فالديران لينس نوبره، بتسجيله مسافة 49.46 مترا.

وبذلك، ارتفع عدد ميداليات تركيا إلى 10 في منافسات اليوم الرابع من الألعاب البارالمبية، بينها 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتان.

وتحتضن فرنسا دورة الألعاب البارالمبية من 28 آب/ أغسطس إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2024، وتعتبر حدثا رياضيا يشارك فيها رياضيون من ذوي الإعاقة.