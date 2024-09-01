تشيلسي يكمل التعاقد مع غادون سانشو

أكمل تشيلسي التعاقد مع غادون سانشو على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد مع التزام بالشراء.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، السبت، التعاقد مع غادون سانشو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي مانشستر يونايتد.

الاتفاق على الإعارة مع التزام بشراء سانشو العام المقبل تم التوصل إليه، يوم الجمعة الماضي، قبل الموعد النهائي للانتقالات الأوروبية، ولكن لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى مساء السبت.

وقال سانشو في بيان على موقع تشيلسي على الإنترنت: "أنا متحمس حقا لوجودي هنا. لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة".

وأفادت تقارير بأنه سيتعين على تشيلسي دفع 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 33 مليون دولار) لمانشستر يونايتد الصيف المقبل لجعل الانتقال دائما.

انضم سانشو إلى يونايتد من بوروسيا دورتموند في عام 2021، ولكن بعد خلاف مع المدير إريك تين هاغ، ذهب الجناح على سبيل الإعارة إلى النادي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي ولعب حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا.