كيليان مبابي ينهي صيامه عن التهديف مع ريال مدريد

أنهى كيليان مبابي صيامه عن التهديف مع ريال مدريد بتسجيله هدفي الفوز على ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أنهى الفرنسي كيليان مبابي صيامه عن التهديف مع ريال مدريد بتسجيل هدفين قاد بهما "الميرينغي" للفوز بصعوبة على ريال بيتيس، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو " في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 67 ليبصم مبابي على أول أهدافه مع الفريق في الدوري، بعد صيام دام لثلاث جولات متتالية، بتسجيل هدف التقدم بعد تمريرة بالكعب من فالفيردي قبل أن يسددها في الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور لتعرضه للعرقلة بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد، ليسجل من خلالها كيليان مبابي هدف ثان في الدقيقة 75.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين في المركز السابع عشر.