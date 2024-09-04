طرابزون سبور يعير المصري تريزيغيه للريان القطري

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الثلاثاء، رحيل لاعبه الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" إلى صفوف نادي الريان القطري لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وقال النادي التركي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إنه "تم التوصل إلى اتفاق للانتقال المؤقت للاعب كرة القدم المحترف محمود تريزيغيه إلى نادي الريان".

وانضم تريزيغيه إلى طرابزون سبور في صيف 2022 قادما من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026، حيث خاض مع الفريق إجمالي 132 مباراة سجل خلالهما 49 هدفا وصنع 33 هدفا.

وعلى المستوى الدولي، لعب تريزيغيه البالغ من العمر 29 عاما، 70 مباراة مع المنتخب المصري وسجل 16 هدفا ونجح في الوصول لنهائي أمم إفريقيا عامي 2017 و2022، بجانب الوصول لكأس العالم 2018 في روسيا.