روما يتعاقد مع المدافع الألماني ماتس هوملز

تعاقد فريق روما الإيطالي مع المدافع الألماني ماتس هوملز، ووقع قائد بوروسيا دورتموند السابق مع نادي العاصمة لموسم واحد في صفقة انتقال حر.

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء الأربعاء الماضي، تعاقده رسميا مع المدافع الألماني ماتس هوملز، قائد فريق بوروسيا دورتموند السابق لموسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع "أسود الفيستفاليا".

وقال نادي العاصمة الإيطالية عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي روما أن يعلن عن التعاقد مع ماتس هاملز".

وتابع أنه "الألماني المولود عام 1988، هو قلب دفاع يتمتع بخبرة دولية هائلة، شارك في أكثر من 600 مباراة في جميع المسابقات، الوطنية والدولية، 78 مباراة باختياره الخاص، بالإضافة إلى 16 لقبا فاز بها مع النادي والمنتخب الوطني، بما في ذلك كأس العالم 2014".

وأضاف أنه "ارتدى في مسيرته قمصان بوروسيا دورتموند (على فترتين) وبايرن ميونخ، اختار القميص رقم 15، فهو اللاعب الألماني السابع في تاريخ الجيالوروسي.. مرحبا بك في روما يا ماتس!"

وفاز هوملز، بلقب كأس العالم 2014، كما أحرز لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين في دورتموند كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013 و2024. أما مع بايرن ميونخ فأحرز المدافع البالغ من العمر 35 عاما، لقب الدوري الألماني في 3 مناسبات، وكأس ألمانيا في مناسبة واحدة.