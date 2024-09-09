ريال مدريد يسعى إلى ضم نجم آرسنال

قالت شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مدافع آرسنال، الفرنسي ويليام ساليبا، في صيف 2025.

أبدى ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويضع الفريق الملكي نصب عينيه تعزيز دفاعاته في الفترة المقبلة بعد معاناته في الموسم الماضي، نتيجة إصابة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا ومن ثم رحيل ناتشو فرنانديز هذا الموسم.

وقالت شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع مدافع آرسنال، الفرنسي ويليام ساليبا، في صيف 2025.

وأشارت إلى أن الريال أرسل كشافيه لمشاهدة اللاعب خلال مباراة آرسنال وأستون فيلا، ضمن أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط ساليبا مع آرسنال بعقد يمتد لغاية صيف 2027، وأكدت الشبكة البريطانية أن آرسنال لن يوافق على رحيل لاعبه إلى ريال مدريد إلا في حال وصول عرض مادي مناسب.