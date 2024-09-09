صلاح عن تطوره تهديفيا: جمهور ليفربول سيقتلني إذا سجلت 30 هدفا بموسمين

عن تطوره تهديفيًا، قال "لقد تطورت هذه الموهبة مع الوقت، عندما كنت في روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين، الآن إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين هنا، سوف يقتلونني!".

تحدث النجم المصري، محمد صلاح، بعد مساهمته في فوز فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد، وتطرق إلى الحلم الذي راوده كثيرا في صفوف فريقه.

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وفاز "الريدز" بثلاثية على مانشستر يونايتد، حيث أحرز صلاح هدفا ليواصل التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في "أولد ترافورد".

وذكر صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وتابع "أنا كذلك ألعب بشكل جيد، نحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بلقب كبير هذا الموسم"، مشيرا إلى أنه "أحب المشاركة في المباريات الكبرى مثل مانشستر يونايتد، الجميع يعرف التنافس التاريخي بين الفريقين".

وأكمل "أعتقد أنني لم أسجل أي هدف ضد مانشستر يونايتد في أول موسمين، هذا أمر جنوني، أعتقد أن الناس كانوا يقولون إنه لا يحب المباريات الكبيرة أو أنه لا يؤدي بشكل جيد بما يكفي في تلك المباريات الكبيرة، لكنني كنت محظوظًا بتسجيل هدفي الأول، وبعد ذلك أصبحت الأمور أسهل".

وواصل النجم المصري "الشيء الذي كنت مهتمًا به كثيرًا هو أن أحطم الرقم القياسي كأكبر هداف لليفربول في البريمييرليغ، ولهذا السبب خلعت قميصي ضد مانشستر يونايتد (في مباراة 7-0)".

وعن تطوره تهديفيًا، قال "لقد تطورت هذه الموهبة مع الوقت، عندما كنت في روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين، الآن إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين هنا، سوف يقتلونني!".

وختم صلاح بالقول "لكنني أعتقد أن هذا تغير كثيرًا، وخصوصا في موسمي الأول عندما فزت بالحذاء الذهبي (هداف البريمييرليغ)، لذا أصبحت التوقعات أكبر وأكبر وأكبر".