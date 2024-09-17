إنتر ميلان يمدد عقد لاعبه الألباني كريستيان أسلاني

مدد إنتر ميلان عقد لاعبه الألباني كريستيان أسلاني، وربط النيراتزوري لاعبه الشاب بعقد يمتد حتى صيف 2028.

مدد نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، الاثنين، عقد لاعب خط وسطه الدولي الألباني كريستيان أسلاني حتى صيف 2028، ليضمن بقائه في "سان سيرو" لأطول فترة ممكنة.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي عبر موقعه بالإنترنت، إنه "أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تمديد عقد لاعبه كريستيان أسلاني".

وتابع أنه "سيظل لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عاما لاعبا في صفوف النيراتزوري حتى 30 حزيران/ يونيو 2028".

وانضم أسلاني إلى إنتر قادما من إمبولي في صيف 2022 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يقرر النيراتزوري تفعيل بند الشراء في عقده في الموسم الماضي.

وشارك اللاعب الشاب في 64 مباراة بالدوري الإيطالي مع الإنتر، وسجل هدفا وحيدا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وعلى المستوى الدولي، انضم لصفوف منتخب بلاده في آذار/ مارس 2022، وكان ضمن تشكيلة ألبانيا في "يورو 2024" بألمانيا، ووصل إجمالي مشاركاته إلى 25 مباراة، وسجل هدفين، وقدم تمريرة واحدة حاسمة.