التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

حسم التعادل السلبي قمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وحقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا بالنيران الصديقة على جيرونا، في دوري أبطال أوروبا.

فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة لقاء قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا والذي جمع مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

ونجح "النيراتزوري" في الخروج بنقطة ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة بعد أن تمكن من إيقاف خطورة السيتي المتمثلة في المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفين دي بروين.

وعلى الرغم من عدم فوز "السيتيزنز" إلا أنه حافظ على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ24 تواليا، وبات قريبا من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم غريمه وجاره مانشستر يونايتد (25 مباراة من أيلول/ سبتمبر 2007 إلى أيار/ مايو 2009).

وفي نفس الجولة، حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا بشق الأنفس على ضيفه جيرونا الإسباني بهدف دون رد، جاء بالنيران الصديقة، حيث سجله الحارس الأرجنتيني باولو غازاينغا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90.

وحقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا خارج ملعبه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد، سجل أهداف "أسود الفيستفاليا"، الإنجليزي جيمي بينو غيتنز (هدفان) والغيني سيرهو غيراسي في الدقائق 76، و86، و5+90 من ركلة جزاء.

وبنفس النتيجة، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثية سجلها الفنلندي كان كايرنن والنيجيري فيكتور أولاتونجي والألباني كاظم لاسي في الدقائق 2، و42 و58 على الترتيب.

وتغلب سلتيك الإسكتلندي على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخماسية مقابل هدف، بفضل الأيرلندي ليام سكيلز، والياباني كيوغو فوروهاشي، والبلجيكي أرني أنغيلس من ركلة جزاء، والياباني دايزن مايدا، والأيرلندي آدم إداه، في الدقائق 17 و47 و56 و70 و87 على التوالي.

وسجل النمساوي كيفين فيمر هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد في الدقيقة 61.

واكتفى بولونيا الإيطالي بالتعادل السلبي على أرضه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.