البريمييرليغ: دفاع آرسنال الصلب لإحباط مهاجمي السيتي مجددا

يعتقد كثيرون أنه سيكون موسم "المدفعجية"، لإنهاء فترة طلاق مع اللقب مستمرة منذ 2004 في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي قادهم لإحراز اللقب دون تعرضه لأية خسارة.

يواجه طموح آرسنال في إحراز لقب الدوري الإنجليزي اختبارا مفصليا، عندما يحل الأحد على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم.

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ويتصدر السيتي الترتيب راهنا بأربعة انتصارات كاملة، بفارق نقطتين عن آرسنال تحديدا الذي أهدر الفوز مرة واحدة بتعادله مع برايتون.

ونجح رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في منع السيتي من التسجيل مرتين الموسم الماضي، لكنهم أخفقوا في كبح جماح التشكيلة الرائعة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا التي حسمت اللقب مرة رابعة تواليا (رقم قياسي).

وفي الموسمين الماضيين، حل آرسنال وصيفا وراء السيتي، وهذه المرة يأمل أن تكون الثالثة ثابتة لمصلحة فريق شمال لندن.

يعتقد كثيرون أنه سيكون موسم "المدفعجية"، لإنهاء فترة طلاق مع اللقب مستمرة منذ 2004 في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي قادهم لإحراز اللقب دون تعرضه لأية خسارة.

ويبقى السيتي العقبة الأصعب أمامهم، لكنهم قد يتنفسوا الصعداء بحال واجه الفريق المملوك إماراتيا حسما لنقاطه بسبب 115 تهمة لمخالفة القواعد المالية للدوري.

ويقود السيتي النرويجي إيرلينغ هالاند، صاحب تسعة أهداف بفارق شاسع عن أقرب مطارديه في ترتيب الهدافين.

لكن آرسنال، بطل الدوري 13 مرة، قدم أوراق اعتماده بعد فوزين خارج قواعده، على أستون فيلا وتوتنهام.

ويعوّل آرسنال على صلابة خط دفاعه. يشبه البعض قلبي الدفاع الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال بالثنائيات التاريخية، فيما ينقذ الحارس الإسباني الدولي دافيد رايا مرماه بصدات استعراضية في الآونة الأخيرة.

وفي خمس مباريات بمختلف المسابقات، تلقى آرسنال هدفا يتيما، وذلك عندما كان يلعب بعشرة لاعبين ضد برايتون.

وقال صليبا "نريد كلنا أن نحقق إنجازا. الفوز بهذا الدوري ليس سهلا، لكن عندما تحل وصيفا مرتين، تريد أن تتوج".

وتابع اللاعب الدولي "سنقدم كل شيء، حتى أكثر من الموسم الماضي، لا نريد الحلول في المركز الثاني، الثالث أو الرابع. نريد الفوز بالدوري وسنقدم كل شيء".

عندما تعادل آرسنال على أرض السيتي دون أهداف في اليوم الأخير من آذار/مارس الماضي، ترك الفريق الزائر ملعب الاتحاد سعيدا للبقاء على رأس الترتيب.

لكن السيتي لم يهدر أي نقطة في آخر تسع مباريات، محرزا اللقب بفارق نقطتين عن اللندنيين.

وقال أرتيتا الجمعة "في تاريخ البريمييرليغ، كان (السيتي) الأكثر ثباتا، ليس فقط على صعيد النتائج، بل الهيمنة وثباته في تقديم المستويات القوية".

وتابع المساعد السابق لغوارديولا "هذا هو التحدي، علينا الذهاب إلى هناك وإثبات أننا تقدمنا خطوة وبمقدورنا التنافس".

وبحال فوز آرسنال في ملعب لم يخرج منه منتصرا منذ العام 2015، سيتم التركيز مجددا على الثنائي الدفاعي الصلب.

ولم ينجح هالاند حتى بالتسديد على المرمى في آخر مواجهتين في الدوري، أمام صليبا وغابريال الموسم الماضي.

وأضاف صليبا عن سر الثنائي مع البرازيلي الذي حمل ألوان ليل الفرنسي سابقا "أنا جيد وهو جيد. نتحدث بالفرنسية ونخوض موسمنا الثالث سويا".

وتابع "نعرف بعضنا جيدا ويسعدني أن أخوض كل مباراة إلى جانبه. نشأنا سويا لأنه شاب أيضا، لذا من الجيد أن يكون إلى جانبي".

وفي 65 مباراة ضمن الدوري شارك فيها الثنائي، حافظ آرسنال على نظافة شباكه 30 مرة، وتلقى 51 هدفا.

وقال مدرب السيتي غوارديولا "هذا فريق رائع جديد يدافع جيدا. لا يمنحون الفرص ولا الأهداف. يسيطرون على كل شيء في العديد من الجوانب".

وكتب مدافع ليفربول السابق والمحلل الحالي جايمي كاراغر في موقع صحيفة "تلغراف": "وليام صليبا وغابريال على عتبة الانضمام إلى النخبة".

وتابع "بحال بقيا سويا، سيشكلان ثنائيا يذكرنا بثنائيين رائعين من جيلي: جون تيري وريكاردو كارفاليو في تشيلسي وريو فرديناند ونيمانيا فيديتش في مانشستر يونايتد".

لكن قبل بلوغ هذه المرتبة، يحتاج آرسنال إلى إضافة ألقاب إلى خزانته، تزامنا مع إحصائياته اللافتة في آخر ثلاثة مواسم.

وضع حد لعدم انكسار سيتي في أرضه منذ سنتين، قد يشكل إنذارا صريحا بنهاية مختلفة لصراع الدوري.