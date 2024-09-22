بطولة إيطاليا: البديل غودموندسون يهدي فيورنتينا الفوز الأول

سجّل اللاعب البديل الإيسلندي، ألبرت غودموندسون، هدف الفوز لفريقه الجديد فيورنتينا وهو الأول لهذا الموسم بعدما حول تخلفه أمام ضيفه لاتسيو إلى انتصار في الوقت القاتل 2-1، اليوم الأحد.

أهدى البديل الإيسلندي، ألبرت غودموندسون، فريقه الجديد فيورنتينا فوزه الأول لهذا الموسم بعدما حول تخلفه أمام ضيفه لاتسيو إلى انتصار في الوقت القاتل 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ "فيولا" الموسم بثلاثة تعادلات متتالية ثم بخسارة في المرحلة الماضية أمام أتالانتا (2-3)، ما جعل مدربه الجديد رافاييلي بالادينو في وضع لا يحسد عليه، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا الأحد أمام لاتسيو بعد التخلف قبيل نهاية الشوط الأول برأسية للإسباني ماريو خيلا (41).

ولعب غودموندسون، المعار هذا الموسم من جنوى، دور المنقذ بعد دخوله بديلا خلال استراحة الشوطين، أولا بإدراكه التعادل في الدقيقة 49 من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الفرنسي ماتيو غيندوزي، ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضا انتزعها هذه المرة البرازيلي دودو من البرتغالي نونو تافاريس.

وبذلك، رفع فيورنتينا رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 بعد تلقيه الهزيمة الثانية للموسم مقابل فوزين وتعادل.