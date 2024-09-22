ريمس يوقف انتصارات باريس سان جيرمان المتتالية

أوقف ريمس انتصارات باريس سان جيرمان المتتالية بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل بهدف لمثله في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

أوقف فريق ريمس سلسلة انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل بهدف لمثله، السبت، على ملعب "أوغيست دولون"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، سجله الياباني كيتو ناكامورا في الدقيقة التاسعة، وأدرك عثمان ديمبيلي التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 68 بعد تمريرة من زميله البرتغالي جواو نيفيز.

التعادل هو الأول للفريق الباريسي هذا الموسم بعد 4 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة لائحة ترتيب أندية المسابقة، فيما رفع ريمس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة، تعادل ليل وضيفه ستراسبورغ بثلاثة أهداف لمثلهم، كما تعادل ستاد رين ولانس بهدف لمثله.