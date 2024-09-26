بايرن ميونخ يسعى للثأر من ليفركوزن ومواصلة بدايته المثالية

هذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان وبايرن متصدرا وليفركوزن خلفه مباشرة، إذ اختبرا هذا الأمر في ست مناسبات سابقا وخرج الأول منتصرا خمس مرات مقابل مرة لمنافسه حسب الموقع الرسمي للعملاق البافاري.

سيكون ملعب "أليانز أرينا" على موعد مع مواجهة نارية بين بايرن ميونخ المتصدر وضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

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وتبدو الظروف ملائمة تماما أمام بايرن لاستعادة اعتباره من ليفركوزن الذي فرض التعادل على العملاق البافاري في ميونخ 2-2 ثم اكتسحه 3-0 في "باي أرينا" الموسم الماضي في طريقه إلى الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه من دون أي هزيمة في إنجاز لم يتحقق سابقا.

وبعدما شكك كثر بقرار بايرن التعاقد مع البلجيكي فنسان كومباني للإشراف على إدارته الفنية نظرا لأنه لا يتمتع بالخبرة التدريبية على أعلى المستويات، أثبت قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق أنه قادر على قيادة فريق من عيار النادي البافاري بعدما خرج الأخير منتصرا من جميع مبارياته الأربع في الدوري، إضافة إلى مباراة في مسابقة الكأس المحلية واكتساحه دينامو زغرب الكرواتي 9-2 في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الفوز الكبير على دينامو زغرب وليد الصدفة، إذ يقدم فريق كومباني أداء هجوميا رائعا بتسجيله 29 هدفا في ست مباريات خاضها هذا الموسم، محققا أفضل مردود هجومي له في بداية الموسم منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 1965.

وبانتصاراته الأربعة في المباريات الأربع الأولى من الدوري مع فارق أهداف +13 لصالحه، عادل بايرن أفضل بداية موسم في تاريخ الدوري، على المسافة ذاتها من شتوتغارت موسم 1996-1997 والعملاق البافاري نفسه موسم 2016-2017.

وتألق في بداية الموسم الوافد الجديد الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري، مقابل خمسة للهداف الإنجليزي هاري كين الذي ساهم أيضا بأربع تمريرات حاسمة.

وبعد الفوز الكاسح على فيردر بريمن في المرحلة الماضية بخماسية نظيفة، بينها ثنائية لأوليسيه مع تمريرتين حاسمين، قال صانع ألعابه الدولي جمال موسيالا لقناة "سكاي" عقب نهاية اللقاء "نملك الكثير من الجودة في خط الهجوم ونستمتع بلعب كرة القدم"، مضيفا وهو يشير إلى المواجهة النارية المقبلة لفريقه أمام ليفركوزن "لكننا سنواجه منافسين أقوى".

ويخوض فريق كومباني سلسلة من المواجهات الصعبة، إذ وبعد لقائه ليفركوزن، يحل الأربعاء ضيفا على أستون فيلا الإنجليزي في دوري الأبطال ثم يلعب في الدوري ضد آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت وصيف البطل قبل أن يسافر إلى كاتالونيا لمواجهة برشلونة الإسباني في المسابقة القارية.

لكن عليه أولا التركيز على ليفركوزن الذي يحل بملعب "أليانز أرينا" وهو في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بايرن نتيجة سقوطه في المرحلة الثانية على أرضه ضد لايبزيغ 2-3.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان وبايرن متصدرا وليفركوزن خلفه مباشرة، إذ اختبرا هذا الأمر في ست مناسبات سابقا وخرج الأول منتصرا خمس مرات مقابل مرة لمنافسه حسب الموقع الرسمي للعملاق البافاري.

ولم يخسر بايرن أيا من مبارياته الـ16 الأخيرة التي خاضها وهو في الصدارة ضد فريق خلفه مباشرة في الترتيب (11 فوزا و5 تعادلات)، لكن عليه الحذر السبت من ليفركوزن الطامح لإزاحته عن الصدارة.

لكن رجال الإسباني تشابي ألونسو الذي يواجه فريقه السابق للمرة الثالثة كمدرب (فاز مرتين وتعادل مرة)، ليسوا في أفضل أحوالهم هذا الموسم وهذا ما أقر به لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا بعد الفوز الشاق في المرحلة الماضية على فولفسبورغ 4-3 في الوقت القاتل من لقاء تخلفه خلاله مرتين.

ورأى تشاكا بهذا الفوز الشاق المماثل للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الأولى 3-2 بهدف في الوقت بدل الضائع أو المتواضع كارل زايس جينا من الدرجة الخامسة 1-0 في مسابقة الكأس، أنه "جرس إنذار كبير - لا يمكن لأي منا أن يشعر بالرضا عن المباراة".

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في الأداء على هذا النحو. لا يمكننا الدفاع بهذه السذاجة. بالتأكيد، سجلنا أربعة أهداف ولكن لا يمكننا فعل ذلك كل نهاية أسبوع".

وبعد لقاء بايرن، يعود ليفركوزن إلى ملعبه لخوض مواجهة صعبة أخرى الثلاثاء ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الذي بدأه بفوز كبير خارج الديار على فينورد الهولندي 4-0.

وتفتتح المرحلة الجمعة حيث يسعى بوروسيا دورتموند إلى مداواة جراح هزيمته المذلة في المرحلة الماضية أمام شتوتغارت 1-5 من خلال الفوز على ضيفه بوخوم.

وأقر مدرب دورتموند التركي نوري شاهين أن فوز شتوتغارت الذي يحل السبت ضيفا على فولفسبورغ باحثا عن انتصاره الثالث، كان "مستحقا تماما منذ البداية وحتى الدقيقة الأخيرة"، مضيفا "أنا متأكد من أننا سنلعب بشكل مختلف الجمعة (أمام بوخوم) لأنني لا أستطيع قبول هذا (الأداء)".

ويأمل فرايبورغ مواصلة بدايته المميزة وتحقيق فوزه الرابع حين يستضيف سان باولي السابع عشر قبل الأخير السبت، فيما يلعب أينتراخت فرانكفورت الرابع مع مضيفه هولشتاين كيل الأخير الأحد.