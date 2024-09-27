أتلتيكو مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام سيلتا فيغو

انتزع أتلتيكو مدريد فوزا صعبا أمام سيلتا فيغو بهدف الأرجنتيني سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

انتزع فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا أمام مضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر اللقاء، الخميس، على ملعب "بالايدوس"، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويدين "الروخي بلانكوس" بالفضل في هذا الفوز إلى الوافد الجديد، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بعد نزوله بديلا في الدقيقة 54.

أصحاب الأرض كانوا الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء وسنحت لهم العديد من الفرص للتقدم في النتيجة، لكن تألق السلوفيني أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد ساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وفي نفس الجولة، عاد فياريال بثلاث نقاط ثمينة من ملعب مضيفه إسبانيول بعدما فاز عليه بهدفين لواحد.

سجل لصاحب الأرض جوفري كاريراس في الدقيقة 1+45، وسجل للضيوف، أيوزي بيريز في الدقيقتين 6+45، و63.

وتعادل لاس بالماس مع ضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله، تقدم ألبيرتو موليرو لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة ثم عادل الأرجنتيني جيوفاني لو تسيلسو النتيجة للضيوف في الوقت المحتسب بديلًا من الضائع للشوط الأول.