كول بالمر يصنع تاريخا بالدوري الإنجليزي

أصبح صانع ألعاب تشيلسي، كول بالمر، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الممتد على مدار 32 عاما يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول من مباراة.

جاءت سلسلة الأهداف التي سجلها اللاعب الدولي الإنجليزي في غضون 20 دقيقة ضد برايتون في ستامفورد بريدج، السبت، حيث تقدم تشيلسي 4-2 بحلول نهاية الشوط الأول. وسجل بالمر في الدقائق 21 و28 و31 و41.

لم يسجل أي لاعب من قبل هذا العدد من الأهداف قبل نهاية الشوط الأول في مباراة واحدة، وفقا لشركة أوبتا البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصاءات الرياضية.

كما سجل أربعة أهداف لتشيلسي الموسم الماضي في فوز 6-0 على إيفرتون في نيسان/ أبريل، أيضا على أرضه.