دورة بكين: بيغولا تودّع من ثمن النهائي وتشانغ تكتب التاريخ

لم تظهر الأميركية أي مقاومة تذكر أمام باولا بادوسا المصنفة ثانية عالميا سابقا والتي حسمت اللقاء بعد كسر إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى على رغم ارتكابها 5 أخطاء مزدوجة على الإرسال، قبل أن تسحقها في الثانية.

ودّعت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، دورة بكين الألف نقطة للسيدات والـ500 للرجال لكرة المضرب، من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 4-6 و0-6، اليوم الثلاثاء.

وشاركت بيغولا في هذه الدورة كإحدى أبرز المرشحات لإحراز اللقب بعد وصولها إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك الشهر الماضي حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

ولم تظهر الأميركية أي مقاومة تذكر أمام بادوسا المصنفة ثانية عالميا سابقا والتي حسمت اللقاء بعد كسر إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى على رغم ارتكابها 5 أخطاء مزدوجة على الإرسال، قبل أن تسحقها في الثانية.

قالت الإسبانية البالغة 26 عاما "إنه أمر خاص بالنسبة لي، في نهاية الموسم ألعب بشكل جيد".

وتابعت "لقد تغلبت على لاعبة مصنفة ضمن العشر الأوليات، أردت تحقيق هذه النتيجة، أنا سعيدة بالتواجد في ربع النهائي، وهي فرصة بالنسبة لي لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة".

ونجحت بادوسا، المصنفة 15 عالميا، في فرض نفسها من دون صعوبة وبلغت ربع النهائي لتواجه الصينية شواي تشانغ الفائزة على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-2.

وكتبت تشانغ التي تحتل المركز 595 عالميا التاريخ بعدما باتت أقل لاعبة ضمن التصنيف العالمي تصل إلى هذا الدور في بكين.

وهو الفوز الرابع للصينية في هذه الدورة بمجموعتين، علما إنها كانت تلقت 24 هزيمة متتالية في فئة الفردي قبل مشاركتها في بكين.

ومرة جديدة، لم تأبه تشانغ (35 عاما) التي سبق لها الوصول إلى ربع نهائي بطولات الغراند سلام مرتين وعانت من الإصابات، من تصنيفها فتغلبت على البولندية المصنفة 31 عالميا.

من ناحيتها، تلعب سابالينكا في العاصمة الصينية بمواجهة الأميركية ماديسون كيز (18) في ثمن النهائي.

وقررت البولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا عدم المشاركة لأسباب شخصية.