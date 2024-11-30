برشلونة يواصل عروضه السيئة محليا ويسقط أمام لاس بالماس

على الرغم من السيطرة، فشل برشلونة في الوصول إلى مرمى لاس بالماس وسط تمركز مميّز من لاعبي الوسط والدفاع بالإضافة إلى المساندة من المهاجمين.

واصل برشلونة المتصدر عروضه المحلية السيئة وخسر على أرضه للمرة الأولى هذا الموسم أمام لاس بالماس 1-2 السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

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وتفوّق لاس بالماس الذي أفسد احتفالية برشلونة بذكرى تأسيسه الـ125، وأبدع بتنظيمه الدفاعي وهجماته المرتدة التي أثمرت عن تسجيله هدفين عبر ساندرو راميريس (49) والبرتغالي فابيو سيلفا (67)، فيما سجل البرازيلي رافينيا هدف برشلونة الوحيد (61).

وكان برشلونة قد خسر أمام ريال سوسييداد 0-1 ثم تعادل مع سيلتا فيغو 2-2 في المرحلتين الماضيتين، قبل فوزه على بريست الفرنسي 3-0 ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه الخسارة، سيتمكن غريمه وملاحقه ريال مدريد من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه على خيتافي الأحد علما بأن فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة أيضا ضد فالنسيا، فيما رفع لاس بالماس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

وهذا الفوز الأول للاس بالماس على برشلونة في مختلف المسابقات منذ شباط/فبراير 1991، والأول في الدوري تحديدا منذ شباط/فبراير 1986 عندما انتهت المباراة 3-0 على أرضه، في حين أنه الفوز الأول على البلوغرانا في أرضه ضمن منافسات الدوري منذ 1971.

بغياب لاعب الوسط مارك كاسادو المطرود في المباراة الماضية، اختار الألماني مدرب برشلونة هانزي فليك أن يبقي داني أولمو على مقاعد الاحتياط، كما الجناح العائد لامين جمال الذي استعاد جهوزيته بعد إصابة غيّبته لثلاث مباريات.

ولم يُمهل فيرمين لوبيس الضيوف سوى ست دقائق حتى أرسل التهديد الأول بتسديدة قوية من داخل المنطقة إلى يمين الحارس الهولندي ياسبر سيليسن الذي تصدى ببراعة (6).

واضطر فليك إلى إخراج الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي وإدخال جيرارد مارتين بسبب الإصابة (26). وعلى الرغم من السيطرة، فشل برشلونة في الوصول إلى مرمى لاس بالماس وسط تمركز مميّز من لاعبي الوسط والدفاع بالإضافة إلى المساندة من المهاجمين.

وكاد الضيوف يفعلوها بهجمة من منتصف الملعب وصلت إلى خافيير مونيوس على الجهة اليسرى، مسددا إلى يمين مرمى إيناكي بينا (36).

واقترب برشلونة كثيرا حين سدد بيدري من على مشارف المنطقة، لكن تسديدته الخطيرة تصدى لها سيليسن وتهادت أمام رافينيا الذي سددها نحو الشباك وهو يعلم أنه متسللا (44).

وجاءت أخطر الفرص عبر رافينيا حين تخطى المدافعين وسدد بقوة لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة إلى خارج الملعب (45+2).

وسرعان ما استعان فليك بخدمات جمال مطلع الشوط الثاني بهدف تقديم إضافة هجومية (46).

لكن لاس بالماس فاجأ المضيف بهدف التقدم من هجمة منظمة وسريعة بدأت من الحارس ووصلت إلى راميريس على الجهة اليمنى مصوّبا بقوة إلى يسار المرمى (49).

ودفع فليك بثلاثة لاعبين دفعة واحدة وجاء التعادل عبر رافينيا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (61).

وكاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي يسجل الثاني بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة أبعدها سيليسن (66) وأصبحت مرتدة استغلها سيلفا الذي روّض الكرة برأسه ثم سددها إلى يسار بينا (67).

وحاول جمال أن يصنع الفارق لكن تسديدته الأولى لم تشكّل خطرا على الحارس الهولندي (71).

وتعملق سيليسن في الدفاع عن مرماه حين أبعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها رافينيا (82).