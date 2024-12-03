دخل ميسي ورونالدو ضمن ترشيحات أفضل تشكيلة في العالم وغاب المصري محمد صلاح، و يعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين النتائج يوم الإثنين المقبل.

دخل الثنائي التاريخي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائمة الترشيحات التي كشف عنها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، أمس الإثنين، لاختيار أفضل تشكيلة في العالم لموسم 2024.

وتعتمد هذه الجائزة الدولية على أصوات اللاعبين المحترفين فقط، إذ يشارك أكثر من 28 ألف لاعب من 70 دولة في اختيار "فريق العالم" وسيكشف فيفبرو عن التشكيلة الفائزة يوم الإثنين المقبل عبر منصاته على الإنترنت.

ويصوت اللاعبون على اختيار حارس مرمى واحد، وثلاثة مدافعين وثلاثة من لاعبي الوسط وثلاثة مهاجمين، ويتبقى لاعب واحد يتم تحديده بناء على أعلى الأصوات التي حصل عليها بغض النظر عن مركزه داخل الملعب.

ويتنافس رونالدو وميسي في خط الهجوم مع النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)، والإسباني لامين يامال (برشلونة).

وغاب اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، كما غاب اسم أي لاعب عربي آخر عن دائرة الترشيحات.

ويُطرح السؤال لماذا غاب اسم محمد صلاح عن الترشيحات لأفضل تشكيلة في العالم؟

ويتنافس في حراسة المرمى الثلاثي، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

وفي الدفاع يتنافس، الإسباني داني كارفاخال والألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) ومواطنه جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن) والفرنسي وليام ساليبا (آرسنال) والإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي).

وفي خط الوسط تشمل الترشيحات الإنجليزي جود بيلينغهام والكرواتي لوكا مودريتش والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والألماني توني كروس (ريال مدريد) والبلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي فيل فودين والإسباني رودري (مانشستر سيتي)، والألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ).