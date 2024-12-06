أتلتيكو مدريد يفلت من خسارة تاريخية في كأس الملك

نجا أتلتيكو مدريد من خسارة تاريخية في كأس الملك بعد أن حوّل تأخره أمام فريق درجة رابعة إلى فوز بثلاثية لهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء.

أفلت فريق أتلتيكو مدريد من خسارة تاريخية أمام مضيفه كاسيرينيو الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإسباني، بعد أن حوّل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية في الوقت القاتل، مساء أمس الخميس، بالجولة الثانية لكأس ملك إسبانيا.

تقدم كاسيرينو، في الدقيقة 30 عن طريق ألفارو غارسيا، وتأخر رد أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 83 حينما سجل له مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليه، هدف التعادل.

واضطر أصحاب الأرض لاستكمال المواجهة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جايمي غونزاليس في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليستغل الضيوف النقص العددي ويسجلوا هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح أدريان بيريز جيرا، لاعب كاسيرينيو، التقدم لأتلتيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3+90، قبل أن يضيف الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الهدف الثالث في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

وبنفس السيناريو، نجح أوساسونا في الوصول إلى دور الـ32، عقب فوزه المثير على مضيفه سويتا، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بنتيجة 3-2.

تقدم سويتا بهدفين عن طريق ريدرو وروبن ديبيز في الدقيقتين 41 و69، قبل أن يسجل أنتي بوديمير الهدف الأول لأوساسونا في الدقيقة 84، وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل راؤول غارسيا هدف التعادل لأوساسونا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريدرو لاعب سويتا، هدف أوساسونا الثالث بالخطأ في مرمى فريقه.