يوفنتوس يواصل نزيف النقاط قبل استضافة مانشستر سيتي

هذا التعادل الرابع تواليا والسابع في مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

واصل يوفنتوس نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بولونيا 2-2 السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

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وعاد يوفنتوس من بعيد وحول تخلفه بهدفين للسويسري دان ندوي (30) وتوماسو بوبيغا (52) إلى تعادل بهدفين سجلهما الدولي الهولندي تون كوبمينرس (62) والبلجيكي صامويل مبانغولا (90+2).

وشهدت المباراة طرد مدرب يوفنتوس الحالي وبولونيا السابق تياغو موتا في الدقيقة 51.

وصنع اللاعب الإيطالي البرازيلي السابق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وجنوى وإنتر ميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي، المعجزات على رأس فريق بولونيا، ناديه منذ عام 2022، حيث قاده إلى المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1964 عندما فاز بآخر القابه السبعة في الدوري.

وهو التعادل الثالث تواليا ليوفنتوس في الدوري فاكتفى بتعزيز موقعه في المركز السادس برصيد 27 نقطة مفرطا في الارتقاء إلى المركز الرابع ولو مؤقتا قبل مباراتي فيورنتينا ولاتسيو (28 نقطة لكل منهما) مع كالياري ونابولي تواليا الأحد.

كما هو التعادل الرابع تواليا والسابع في مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

وحقق فريق "السيدة العجوز" النتيجة ذاتها لضيفه الأربعاء المقبل في إحدى قمم الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس بعدما تخلف مرتين.

ومن جهته، عزز بولونيا موقعه في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ويحل بولونيا ضيفا على بنفيكا البرتغالي في الجولة السادسة للمسابقة القارية العريقة الأربعاء أيضا.