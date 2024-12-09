ريمونتادا مثيرة لأتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

حقق أتلتيكو مدريد ريمونتادا مثيرة أمام إشبيلية بعد أن حول تأخره إلى فوز كبير بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

حقق فريق أتلتيكو مدريد ريمونتادا مثيرة أمام ضيفه إشبيلية، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة، مساء أمس الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".

تقدم الأتلتي بهدف مبكر سجله لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة. لكن الفريق الأندلسي قلب الطاولة وسجل هدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو وإسحاق روميرو بيرنال في الدقيقتين 12 و32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني ضاعف خوانلو سانشيز النتيجة بتسجيل الهدف الثالث لإشبيلية في الدقيقة 57 لتزداد المهمة صعوبة على أصحاب الأرض. لكن الفرنسي أنطوان غريزمان قلص الفارق بهدف ثان في الدقيقة 62 قبل أن يدرك أتلتيكو مدريد التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 4+90 خطف أتلتيكو مدريد نقاط الفوز بهدف ثان لغريزمان الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث أمامه ريال مدريد حامل اللقب برصيد 36 نقطة، فيما واصل إشبيلية نزيف النقاط بتلقيه خسارته السابعة، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 13.

وفي مباريات أخرى، فاز ريال سوسيداد على مضيفه ليغانيس 3-0، وأتلتيك بلباو على فياريال 2-0، وتعادل أوساسونا وألافيس 2-2.