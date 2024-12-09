مارسيليا يلاحق باريس سان جيرمان على الصدارة

استمر مارسيليا بمطاردته لباريس سان جيرمان على الصدارة بفوزه على مضيفه سانت إيتيان بهدفين دون رد، في الجولة 14 للمسابقة، ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

واصل فريق مارسيليا مطاردته لباريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على مضيفه سانت إيتيان بهدفين دون رد، مساء امس الأحد، على ملعب "غوفروا غيشار"، في الجولة 14 للمسابقة.

ورفع فريق الجنوب الفرنسي، الذي حقق فوزه الثالث تواليا، رصيده إلى 29 نقطة متقدما لوصافة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان، المتصدر، فيما تجمد رصيد عند 13 نقطة في المركز 16.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد سجله أدريان رابيو، بتسديدة قوية بيسراه بعد تمريرة من زميله نيال موباي، وأضاف الإنجليزي ماسون غرينوود، الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي مباريات أخرى، استعاد نانت نغمة انتصارات بالفوز على ضيفه ستاد رين بهدف دون رد سجله النيجيري موسيس سيمون في الدقيقة 89.

وأوقف صاحب الضيافة سلسلة طويلة من النتائج السلبية امتدت لعشرة مباريات؛ خسر في 6 منها، وتعادل في 4 مباريات، ليرفع رصيده 14 نقطة في المركز الثالث عشر، خلف ستاد رين بفارق الأهداف الذي تجمد رصيد عند 14 نقطة أيضا.

كما فاز لانس على ضيفه مونبلييه بهدفين نظيفين سجلهما، ريمي لابو لاسكاري، وبنجامين ليكومت بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 39، و1+90.

ورفع لانس رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 8 نقاط متذيلا جدول ترتيب أندية المسابقة.

وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه ريمس بدون أهداف.