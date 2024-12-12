أبطال أوروبا: يوفنتوس يتغلب على مانشستر سيتي وبرشلونة على بوروسيا دورتموند

تغلب يوفنتوس على مانشستر سيتي وبرشلونة على بوروسيا دورتموند ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

عمّق يوفنتوس الإيطالي جراح ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بالفوز عليه بثنائية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، في ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في افتتاح التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة 53، وأضاف الأميركي ويستون ماكيني الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة 75، بعد 6 دقائق من نزوله بديلا.

وواصل "السيتزينز" بهذه الخسارة مسلسل تراجعه في المسابقات كافة، وأخفق الفريق للمباراة الثالثة تواليا في تحقيق الفوز بالبطولة القارية بتلقيه خسارتين وتعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز 22.

واستعاد يوفنتوس نغمة انتصاراته التي غابت عنه في المباريات الثلاث الماضية بتعادله في مباراتين وخسارة أخرى، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما للمركز 14.

وفي مباريات أخرى، انتزع فريق برشلونة الإسباني فوزا صعبا أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

لاعبو برشلونة (منصة x)

وسجل ثلاثية "البلوغرانا" البرازيلي رافينيا وفيران توريس (هدفان) في الدقائق 53، و75، و85، بينما أحرز ثنائية "أسود الفيستفاليا" الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقتين 60، و78.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع.

وتغلب ميلان الإيطالي على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين لهدف، وسجل للفائز البرتغالي رافائيل لياو، والإنجليزي تامي أبراهام في الدقيقتين 42، و87، فيما سجل للخاسر نيمانيا رادونيتش بالدقيقة 67.

ورفع ميلان رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 12 ليقفز للمركز 12 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد النجم الأحمر عند 3 نقاط بالمركز 31.

وفاز آرسنال الإنجليزي بسهولة على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة، سجلها بوكايو ساكا (هدفان) والألماني كاي هافيرتز في الدقائق 34 و78، و88.

وارتفع رصيد آرسنال إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد موناكو 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وأمطر شتوتغارت الألماني شباك ضيفه يونغ بويز السويسري بخماسية مقابل هدف، سجل للفائز أنجيلو ستيلر وإنزو ميلو وكريس فوهريش وجوشا فاغنومان ويانيك كيتيل في الدقائق 25، و53، و61، و66، و76، بينما سجل لوكاس لاكومي لفريق يونغ بويز في الدقيقة 6.

ورفع شتوتغارت بهذا الفوز رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز 26، بينما ظل يونغ بويز من دون رصيد في المركز السادس والثلاثين والأخير، وودع البطولة رسميا.

وتعادل بنفيكا البرتغالي وضيفه بولونيا الإيطالي بدون أهداف، ليرفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط في المركز 15، فيما رفع بولونيا رصيده إلى نقطتين في المركز 33.