المدير الفني لآرسنال الإنجليزي يشيد بـ"ساكا"

أشاد المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ميكيل أرتيتا، بلاعبه بوكايو ساكا، وقال إنه سيصبح أفضل مع مرور الوقت.

قال المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ميكيل أرتيتا، إن اللاعب بوكايو ساكا سيصبح أفضل مع مرور الوقت، بعدما سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 3 - صفر على موناكو، حيث أصبح على بعد خطوة من التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) أن آرسنال أنهى مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا، التي تضم 36 ناديا، في المركز الثالث، مع تبقي مباراتين فقط على انتهاء هذه المرحلة. وتضمن الفرق الثمانية الأولى التأهل بشكل مباشر للدور التالي.

وأهدر آرسنال العديد من الفرص في الشوط الأول، حيث أهدر غابرييل جيسوس ثلاث فرص جيدة لإنهاء فترة عدم تسجيله أهدافا، ولكنه فشل في استغلالها.

ولكن اللاعب البرازيلي استطاع مساعدة ساكا في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 34.

ثم استغل ساكا تمريرة خاطئة إلى الخلف ليحرز هدفه الثاني قبل 12 دقيقة من النهاية، ثم قام بتمرير كرة حاسمة للاعب البديل كاي هافيرتز في الدقائق الأخيرة.

وسجل ساكا (23 عاما) تسعة أهداف وصنع 12 هدفا، ليرفع سجل مساهماته في الأهداف إلى 21 هدفا هذا الموسم، علما بأن محمد صلاح، نجم ليفربول، هو اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسبقه حيث ساهم في 28 هدفا.

ولدى سؤاله عن ساكا، قال أرتيتا "يواصل مفاجأتنا، وهذا ما يريد فعله".

وأضاف أن "هذه هي الجودة التي يمتلكها، هذا هو الطموح الذي يمتلكه، وهذه هي الطريقة التي يعد بها نفسه كل يوم. من الصعب للغاية القيام بما يقوم به".

وأكد أن "ما فعله خلال أول ستة أعوام من مسيرته الاحترافية بكرة القدم يعد استثنائيا. يهدف للتحسن. لديه لاعبين وبيئة حوله تمكنه من مواصلة هذا وأنا متأكد أنه سيفعل".

وأردف: "لقد تطور بطريقة صحيحة، ذهنيا، وبدنيا، وحالته، واستعداداته، والآن لديه هواية اللعب كل ثلاثة أيام، وهو لديه استمرارية في فعل هذا في أعلى المستويات".

وختم أرتيتا "هو مثال رائع بسبب سلوكه اليومي، وبسبب ما يريد أن يفعله، وهو أن يقدم أفضل نسخة منه كل يوم. إنه شخص متواضع، ومن الرائع أن يكون حولنا، وموهبة مذهلة. إنه يصنع الفارق بالنسبة لنا".