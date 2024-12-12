باتشوكا يضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية

ضرب فريق باتشوكا المكسيكي موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024"، السبت المقبل،

تغلب فريق باتشوكا المكسيكي بكأس الأميركيتين على بوتافوغو البرازيلي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "974" المونديالي بالدوحة، في الجولة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".

جاءت ثلاثية الفريق المكسيكي في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح المغربي أسامة إدريسي التسجيل في الدقيقة 50، بعد تلاعبه بالدفاع البرازيلي قبل أن يسدد في المرمى.

وأضاف الكولومبي نيلسون ديوسا ثاني أهداف الفريق المكسيكي في الدقيقة 66 قبل أن يختتم الفنزويلي سالمون روندون ثلاثية فريق باتشوكا في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وضرب باتشوكا موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة على كأس التحدي السبت المقبل، على نفس الملعب على أن يلتقى الفائز مع ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في المباراة النهائية للبطولة، على ملعب لوسيل، يوم 18 من ديسمبر الجاري.