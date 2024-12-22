أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة في الدوري الإسباني

تجمد رصيد برشلونة بهذه الخسارة، الخامسة له في المسابقة، عند 38 نقطة، ليتراجع للمركز الثاني، والذي بات مهددا بضياعه أيضا، في حال فوز ريال مدريد على إشبيلية، اليوم الأحد، في نفس الجولة.

واصل فريق برشلونة سلسلة نتائجه السلبية وسقط للمباراة الثانية على التوالي في فخ الخسارة بملعبه في الدوري الإسباني، بعدما ألحق به أتلتيكو مدريد هزيمة دراماتيكية، مساء أمس السبت، على ملعب "لويس كومبانيس" في الجولة 18.

وأخفق "البلوغرانا" على مدار الجولات الثلاث الأخيرة في تحقيق أي انتصار، بالخسارة أمام ليغانيس وقبلها التعادل مع ريال بيتيس، ليواصل نزيف النقاط ويفرط في صدارة جدول الترتيب لصالح الأتلتي الذي صعد للقمة لأول مرة هذا الموسم.

تقدم برشلونة بالهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بيدري جونزاليس في الدقيقة 30، وعادل أتلتيكو مدريد النتيجة عبر الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 60.

وفي الوقت الذي كثف فيه أصحاب الأرض من ضغطهم الهجومي بحثا عن هدف الفوز، شن "الروخي بلانكوس" هجمة مرتدة خاطفة عن طريق الأرجنتيني ناهويل مولينا ليمرر كرة عرضية للنرويجي ألكسندر سورلوث الذي حولها في الشباك في الدقيقة 6+90.

وتجمد رصيد برشلونة بهذه الخسارة، الخامسة له في المسابقة، عند 38 نقطة، ليتراجع للمركز الثاني، والذي بات مهددا بضياعه أيضا، في حال فوز ريال مدريد على إشبيلية، اليوم الأحد، في نفس الجولة.

في المقابل، واصل أتلتيكو مدريد مسيرة انتصاراته للمباراة الثانية عشرة تواليا في جميع المسابقات، والسابعة في الدوري، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويعتلي قمة الليغا.