بوروسيا دورتموند يكسر سلسلة تعادلاته المتتالية في الدوري الألماني

كسر بوروسيا دورتموند سلسلة تعادلاته المتتالية في الدوري الألماني بالفوز على فولفسبورغ بثلاثية في غضون 5 دقائق، وحقق بوخوم انتصاره الأول بالمسابقة على حساب هايدينهايم.

أوقف فريق بوروسيا دورتموند مسلسل نزيف النقاط مستعيدا نغمة الانتصارات في الدوري الألماني بفوزه على مضيفه فولفسبورغ بثلاثية لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب " فولكسفاغن أرينا"، لحساب الجولة 15.

تقدم "أسود الفيستفاليا" بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول في غضون 5 دقائق عبر الهولندي دونيل مالين، وماكسيميليان بيير، ويوليان برانت على الهدف الثالث لدورتموند في الدقائق 25، و28، و30.

وفي الشوط الثاني، قلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة السلوفيني دينيس فافرو في الدقيقة 58، واستكمل دورتموند اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه باسكال غروس الدقيقة 62، إلا أن الفريق حافظ على تقدمه، لينهي اللقاء بفوزه الثمين.

الفوز هو الأول لدورتموند بعد 3 تعادلات متتالية أمام بايرن ميونخ ومونشنغلادباخ وهوفنهايم، ليرفع رصيده للنقطة 25 ويتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب أندية البوندسليغا، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 21 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى، حقق بوخوم فوزه الأول بالمسابقة على حساب ضيفه هايدينهايم بثنائية نظيفة سجلها موغيتز بروشينسكي والسلوفاكي ماتوش بيرو في الدقيقتين 6، و38.

ورفع بوخوم رصيده إلى 6 نقاط متذيلا جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد هايدينهايم عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.