دوري "أن بي ايه": انتصارات لثاندر وكافالييرز وسيكسرز وخسارة سلتيكس وليكرز

فاز كل من أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية وكليفلاند كافالييرز متصدر الشرقية على واشنطن ويزادرز 123-105 ويوتا جاز 124-113 تواليا ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، حقق ثاندر فوزه الثامن تواليا رافعا رصيده إلى 23 انتصارا مقابل 5 هزائم.

وتألق في صفوفه نجمه الكندي شاي غيلجيوس - ألكسندر بتسجيله 41 نقطة.

في المقابل، عادل كليفلاند كافالييرز أفضل انطلاقة للنادي في تاريخ الدوري بعد مرور 30 مباراة، بتحقيقه فوزه السادس والعشرين بتغلبه على يوتا جاز بفضل مساهمة ثلاثة لاعبين حيث سجل داريوس غارلاند 23 نقطة وأضاف كل من دونوفان ميتشل وإيفان موبلي 22 نقطة.

ولم يمنع تسجيل نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس "تريبل دابل" الرقم 120 في مسيرته من خسارة فريقه أمام ضيفه ديترويت بيستونز 114-117 علما بأنه أهدر رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة كانت كفيلة بفرض التمديد.

وسجل جيمس الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين الأسبوع المقبل، 28 نقطة و11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

ومني بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي بخسارة مفاجئة أمام أورلاندو ماجيك المثقل بالاصابات 104-108 وذلك على الرغم من تسجيل جايلين براون 35 نقطة للخاسر.

ولم يتأثر ميلووكي باكس بغياب نجميه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب الآم في ظهره وداميان ليلارد لمرضه وتغلب على شيكاغو بولز 112-91 بفضل 21 نقطة لكل من خريس ميدلتون وبروك لوبيز.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على سان أنتونيو سبيرز 111-106 في مباراة شهدت طرد نجم الأول الكاميروني جويل إمبيد الذي هاجم حكمة المباراة جينا شرويدر إثر ارتكابه خطأ ثالثا في المباراة ضد الفرنسي فيكتور ويمبانياما ويتم طرده، فخلع قناعه الذي يرتديه لمعاناته من التهاب في الجيوب الأنفية وصرخ في وجه الحكمة قبل أن يُمنع من مواجهتها قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وكان تايريز ماكسي أفضل مسجل في صفوف سيكسرز 32 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، أما الأفضل في صفوف الخاسر فكان ويمبانياما مع 26 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وسجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 27 نقطة ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108، في حين سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على فينيكس صنز 117-90.