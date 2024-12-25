منتخب الكويت يهزم الإمارات في "خليجي 26"

تغلب منتخب الكويت على الإمارات بهدفين لهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء، مساء أمس، على ملعب "جابر الأحمد" في الجولة الثانية من منافسات "خليجي 26" لحساب المجموعة الأولى.

هزم منتخب الكويت نظيره الإماراتي بهدفين لهدف في الوقت القاتل من عمر اللقاء، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "جابر الأحمد" في الجولة الثانية من منافسات "خليجي 26" لحساب المجموعة الأولى.

ودفع المنتخب الإماراتي ثمن الأخطاء الدفاعية لينال هزيمته الاولى في البطولة، حيث تقدم الفريق أولا بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عبر كايو كانيدو الذي أكمل تمريرة زميله حارب عبد الله برأسية في المرمى.

وجاء هدف التعادل للمنتخب الكويتي في الدقيقة 17، بعدما استخلص محمد دحام الكرة من المدافع خليفة الحمادي وانفرد بالمرمى ليسكنها بإتقان على يسار الحارس خالد عيسى.

وتلقى منتخب الإمارات ضربة قوية بتعرض مدافعه كوامي أوتون للطرد في الدقيقة 87 للحصول على الإنذار الثاني بعد إعاقته معاذ العنزي لاعب المنتخب الكويتي.

وارتكب خليفة الحمادي خطأ دفاعيا جديدا في الدقيقة 89 حين حاول إعادة الكرة إلى الحارس بتمريرة قصيرة خطفها معاذ العنزي وراوغ خالد عيسى ليضعها داخل الشباك بسهولة.

بهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة متساويا مع المنتخب القطري.