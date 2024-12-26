السعودية تستضيف "خليجي 27"

هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها السعودية بطولة كأس الخليج العربي، والمرة الأولى منذ 10 أعوام وتحديدا منذ آخر استضافة في 2014.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، منح السعودية حق استضافة النسخة القادمة من كأس الخليج العربي "خليجي 27" في عام 2026.

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم، الجمعية العمومية العادية على هامش بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت حاليا وتستمر حتى 3 كانون الثاني/ يناير المقبل.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، استضافة السعودية للنسخة القادمة من بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، والتي ستقام في أيلول/ سبتمبر 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة السعودية النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، وشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة معيض الشهري.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن الشكر والعرفان لقيادات بلاده "على الدعم السخي واللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وهو ما أثمر عن اختيار السعودية لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي الـ27".

وثمن المسحل "جهود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على الاهتمام والمتابعة المستمرين من أجل تسخير كافة الإمكانات لاستضافة السعودية لمختلف الفعاليات الرياضية الكبرى".

ووجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لـ"رئيس اتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي على ثقتهم باختيار السعودية لاستضافة الحدث الخليجي الكبير"، مشيدًا بـ"جهود الاتحاد في تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الخليج عبر الاهتمام الكبير بهذه البطولة التاريخية التي تحمل معان سامية وتحظى باهتمام الجماهير الخليجية والعربية بشكل عام".

ورحب المسحل بـ"الجماهير من دول الخليج الشقيقة على أرض السعودية في نسخة جديدة من البطولة العريقة التي تتشرف بلاده باستضافتها مجددا"، مشيرا إلى أن "استضافة خليجي 27 تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها السعودية على مستوى الاستضافات الناجحة للعديد من الأحداث الرياضية الكبرى".

وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها السعودية بطولة كأس الخليج العربي، والمرة الأولى منذ 10 أعوام وتحديدا منذ آخر استضافة في 2014.

واستضافت السعودية كأس الخليج في 4 نسخ سابقة أعوام 1972، 1988، 2002 و2014.