محمد صلاح في دائرة اهتمامات برشلونة

وضع نادي برشلونة النجم المصري، محمد صلاح، في دائرة اهتماماته، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مؤكدة أن اللاعب الدولي ضمن قائمة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم والمرشحين للتعاقد معهم.

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، مساء أمس الأربعاء، أن نادي برشلونة وضع الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قائمة من اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوفه عقب انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها إنه "يتابع نادي برشلونة عن كثب سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف حتى يتمكن من تعزيز تشكيلة الموسم المقبل بدون تكلفة بلاعبين رفيعي المستوى، كما فعل في الماضي مع إينيغو مارتينيز، وإلكاي غوندوغان، وأندرياس كريستنسن، أو فرانك كيسي".

وتابعت أنه "اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، سيكون هناك العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام الذين سيكونون قادرين على التفاوض بحرية حول مستقبلهم، ولدى نادي برشلونة بعض الأهداف في قائمة أهدافه لمنح الفريق قفزة في الجودة".

وأضافت أنه "مع ذلك، فإن التعاقدات الخاصة بهم لن تكون سهلة بسبب المنافسة الشديدة من الأندية الأخرى التي ترغب أيضا في الاستفادة من وضعها التعاقدي لضمهم دون دفع أموال باهظة".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين تلك الأسماء جوناثان تاه (ليفركوزن) وجوشوا كيميتش وألفونسوا ديفيز (بايرن ميونخ) وتوماس بارتي (آرسنال)، وجوناثان ديفيد (ليل) ومحمد صلاح (ليفربول).

وأفادت بأنه يعد نجم ليفربول (32 عاما) أحد أفضل لاعبي الموسم، لكنه أشار (صلاح) في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى أنه "خارج الفريق أكثر منه داخله" لأنه لم يتلق عرض تجديد.

وواصلت الصحيفة، الحديث عن صلاح بالقول إن "الأندية الكبرى في أوروبا تنتظر بالفعل تطور حالة الجناح المصري، على الرغم من أن برشلونة لم يتخذ أي خطوة بعد منذ تواجد لامين يامال في مركز الجناح الأيمن".

وأردفت أنه "يجب أن يقدم ليفربول عرضا قريبا للاحتفاظ بصلاح، لكن المسلسل حول مستقبله قد تم تقديمه".