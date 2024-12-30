رابطة الدوري الجزائري تفرض عقوبات قاسية على اتحاد بسكرة

فرضت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عقوبات قاسية على اتحاد بسكرة على خلفية إصابة لاعب وفاق سطيف، صالح عبد التواب بوشامة.

فرضت لجنة الانضباط لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عقوبة قاسية على نادي اتحاد بسكرة على خلفية إصابة صالح عبد التواب بوشامة، لاعب وفاق سطيف، في الرأس جراء حجر قذف من المدرجات في المباراة التي تعادل فيها الفريقان سلبيا، يوم الجمعة الماضي، ضمن المرحلة الـ15 من المسابقة.

وجرى معاقبة اتحاد بسكرة بخوض 6 مباريات نافذة دون حضور الجمهور، على أن تلعب المباريات الثلاث الأولى خارج إقليم ولاية بسكرة، مع منع تنقل مشجعيه لست مباريات، إضافة إلى تغريم النادي 3000 دولار.

كما تمت معاقبة وفاق سطيف بخوض مباراة دون جمهور، بجانب تغريمه 1500 دولار، بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.

من جهة أخرى، تم إيقاف هواري فرحاني، مدافع وفاق سطيف، مباراتين عقب طرده في المباراة المذكورة.

وتم تغريم اللاعبين أكرم بوراس (مولودية الجزائر)، ونور الدين حمري (ترجي مستغانم)، وأحمد آيت عبد السلام (نادي بارادو)، وإبراهيم بن زازة (اتحاد الجزائر)، ونصر الدين خوالد (اتحاد بسكرة)، وبن يعقوب سباح (لاعب والمدرب المساعد لاتحاد بسكرة على التوالي)، إضافة إلى محمد إسلام بلخير (شباب بلوزداد)، وفيصل ميباركي (شبيبة الساورة)، وأشرف بودرامة (النادي الرياضي القسنطيني)، وأسامة قدور (اتحاد خنشلة)، 750 دولارا لكل واحد منهم، لاحتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.

وجرى تغريم أندية اتحاد الجزائر، واتحاد خنشلة، وجمعية أولمبي الشلف، وشبيبة القبائل ما بين 300 و450 دولارا، لسوء السلوك، واستخدام الألعاب النارية.

وفتحت لجنة الانضباط تحقيقا ضد رضا بن دريس، المدير الفني لوفاق سطيف، ونادر داود، المدرب المساعد لاتحاد الجزائر، بسبب تصريحاتهما لوسائل الإعلام، مع استدعائهما للمثول أمامها في الجلسة المقررة الخميس المقبل.