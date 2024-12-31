فيرونا يقلب الطاولة على بولونيا بالدوري الإيطالي

قلب فريق فيرونا الطاولة على بولونيا في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اقتنص فيرونا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه بولونيا 3 – 2، مساء أمس الإثنين، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني بنيامين دومينجيز بهدف لبولونيا في الدقيقة 20، لكن بولونيا رد بهدفين حملا توقيع السويدي أمين سار في الدقيقة 38 والدنماركي كاسبير تينجستيدت في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني تعرض بولونيا لصدمة قوية تمثلت في طرد توماسو بوبيجا في الدقيقة 51، لكن على الرغم من النقص العددي تمكن بنيامين دومينجيز من تسجيل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة حسم فيرونا الفوز بهدف عكسي سجله سانتياجو كاسترو بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد فيرونا إلى 18 نقطة ليبتعد خطوة عن منطقة الخطر ويتقدم للمركز السادس عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 28 نقطة في المركز السابع.