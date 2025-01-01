الاتحاد الجزائري لكرة القدم يحدد 8 شباط موعدا لمباراة كأس السوبر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عددا من القرارات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وحدد الاتحاد الجزائري يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2025، موعدا لعقد جمعية عمومية استثنائية لتكييف لوائحه مع القوانين الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء في بيان للاتحاد الجزائري، مساء أمس الثلاثاء، أن جمعيته العمومية العادية ستعقد في الأول من شباط/ فبراير المقبل.

من جهة أخرى، أكد البيان أن نهائي كأس السوبر بين مولودية الجزائر، حامل لقب الدوري، وشباب بلوزداد، حامل لقب الكأس، سيُقام يوم 8 شباط/ فبراير 2025 على ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية.