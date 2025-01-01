رابطة الدوري الإسباني ترفض قيد أولمو في قائمة برشلونة

رفضت رابطة الدوري الإسباني قيد اللاعب داني أولمو، مهاجم برشلونة، في قائمة الفريق.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن نادي برشلونة لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف، ليتعرض النادي لضربة جديدة في مساعيه للاحتفاظ بصانع ألعاب الفريق، داني أولمو.

وقالت الرابطة إن إدارة برشلونة لم تقدم أي بديل للالتزام باللوائح المطلوبة لتسجيل أي لاعب اعتبارا من الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري.

واحتاج برشلونة إلى موافقة رابطة الدوري على رافعة مالية أخرى من أجل تسجيل أولمو بعد صدور حكم قضائي ضد النادي، أول من أمس الإثنين.

ولا يمكن لبرشلونة أن يسجل عقد أولمو بعد نهاية عام 2024 بدون دعم المحكمة أو موافقة الرابطة، علما بأن اللاعب الإسباني الدولي انتقل إلى برشلونة قادما من لايبزيغ الألماني في آب/ أغسطس الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة توصل إلى اتفاق لبيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو بعد تجديده مقابل 100 مليون يورو (104 ملايين دولار)، وأن هذه الخطوة ستكون كافية لقيد الثنائي أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن برشلونة لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري لتسجيل أولمو بعد الموعد النهائي بنهاية عام 2024.

ويتمتع كل نادٍ إسباني بحد أقصى للرواتب يكون مرتبطا بالإيرادات والتكاليف والديون، ويجب أن يكون متناسبا مع ما يقرب من 70% من إيرادات النادي.

وواجه برشلونة صعوبات كبيرة في قيد لاعبيه بسبب الأزمة المالية التي يعيشها خلال السنوات الأخيرة والتي أدت لاستغناء النادي عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021، واضطرت إدارة النادي لعدد من الروافع الاقتصادية مثل بيع حقوق البث التلفزيوني المستقبلية.