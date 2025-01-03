ترشيح محمد صلاح لجائزة لاعب الشهر بالبريميرليغ

ضمت قائمة المرشحين إلى جانب صلاح، زميله في ليفربول ألكسندر ترينت أرنولد، والسويدي ألكسندر إيساك وجاكوب ميرفي (نيوكاسل)، وكول بالمر (تشيلسي)، ومورغان جيبس وايت (نوتينغهام فورست)، والإسباني دين هويسن (بورنموث)، والأميركي أنتوني روبنسون (فولهام).

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، مساء أمس الخميس، عن قائمة مختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي ضمت 8 لاعبين في مقدمتهم الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

وتألق النجم المصري مع "الريدز"، إذ قدم 14 مساهمة تهديفية في 6 مباريات فقط خلال الشهر الماضي، وهو أكبر عدد من الأهداف التي يساهم بها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر واحد.

وعادل صلاح، رقم لويس سواريز، في ديسمبر 2013، ليضع ليفربول في صدارة سباق اللقب ويواصل انفراده بصدارة لائحة هدافي المسابقة وصانع الألعاب أيضا هذا الموسم.

وضمت قائمة المرشحين إلى جانب صلاح، زميله في ليفربول ألكسندر ترينت أرنولد، والسويدي ألكسندر إيساك وجاكوب ميرفي (نيوكاسل)، وكول بالمر (تشيلسي)، ومورغان جيبس وايت (نوتينغهام فورست)، والإسباني دين هويسن (بورنموث)، والأميركي أنتوني روبنسون (فولهام).

وفاز النرويجي إيرلينغ هالاند، بجائزة أفضل لاعب في شهر آب/ أغسطس، وكول بالمر لشهر أيلول/ سبتمبر ، والنيوزيلندي كريس وود لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ومحمد صلاح لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

في الوقت نفسه تم ترشيح 4 مدربين لجائزة أفضل مدرب لنفس الشهر وهم: الهولندي أرني سلوت (ليفربول)، والإسباني أندوني إيراولا (بورنموث)، والبرتغالي نونو سانتو (نوتينغهام فورست)، وإيدي هاو (نيوكاسل).

وفاز الألماني فابيان هورزيلر (برايتون) بجائزة الأفضل لشهر آب، والإيطالي إنزو ماريسكا (تشيلسي) لشهر أيلول، ونونو سانتو (نوتينغهام فورست) لشهر تشرين الأول، وأرني سلوت (ليفربول) لشهر تشرين الثاني.