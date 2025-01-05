NBA: كانينغهام يسجل 40 نقطة ويقود ديترويت للفوز على مينيسوتا

كانينغهام بتسجيله 40 نقطة يقود فريقه ديترويت بيستونز للتغلب على مينيسوتا تمبروولفز على الرغم من تألق لاعبه أنتوني إدواردز بـ53 نقطة 119-105، السبت، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

قاد كيد كانينغهام فريق ديترويت بيستونز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 119-105 في مباراة مثيرة ضمن دوري كرة السلة الأميركي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجل كانينغهام 40 نقطة، بالإضافة إلى ست متابعات وتسع تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى الانتصار رغم تألق أنتوني إدواردز لاعب تمبروولفز الذي سجل 53 نقطة.

وفي مباراة أخرى، استعاد لوس أنجليس كليبرز خدمات نجمه كاوهي لينارد بعد غياب طويل؛ بسبب إصابة في الركبة.

وسجل لينارد 12 نقطة في حوالي 20 دقيقة من اللعب، ليقود فريقه للفوز على أتلانتا هوكس 131-105.

من جهة أخرى، نجح نيكولا يوكيتش في تسجيل 46 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ليقود دنفر ناغتس للفوز على سان أنطونيو سبيرز 122-111 بعد وقت إضافي، بينما سجل ويمبانياما 20 نقطة و23 متابعة في عيد ميلاده الـ21.

وفي مباراة أخرى، سجل جويل إمبيد 28 نقطة مع 12 متابعة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على بروكلين نتس 123-94، فيما فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ميلووكي باكس 105-102 بفضل تألق أنفيرني سايمونز.