أنس جابر تتقدم مركزين في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا صدارتها للتصنيف العالمي وعززت تواجدها على القمة بعد الفوز بلقب بطولة بريسبين الدولية للتنس، أمس الأحد.

تقدمت النجمة التونسية أنس جابر خطوتين للأمام لتحتل المركز 40 في التصنيف الصادر عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، اليوم الإثنين.

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في المقابل احتفظت اللاعبة المصرية ميار شريف بمركزها 65 في التصنيف العالمي.

كما واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا صدارتها للتصنيف العالمي وعززت تواجدها على القمة بعد الفوز بلقب بطولة بريسبين الدولية للتنس، أمس الأحد.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات أي تغيير، حيث بقت البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني خلفها الأميركية كوكو جوف والإيطالية جاسمين باوليني والصينية كينوين تشينج في المراكز من الثالث للخامس على الترتيب.

وفي المركز السادس تأتي الكازاخية يلينا ريباكينا خلفها الثنائي الأميركي جيسيكا بيجولا وإيما نافارو في المركزين السابع والثامن ثم الروسية داريا كاساتكينا في المركز التاسع، وتكمل التشيكية باربورا كريشيكوفا قائمة العشرة الأوائل.

أما الروسية بولينا كوديرميتوفا فقد اقتحمت قائمة أول 100 في التصنيف العالمي بعدما قفزت 50 خطوة للأمام لتحتل المركز 57 بعد الخسارة أمام سابالينكا في نهائي بريسبين.

كما تقدمت اليابانية ناومي أوساكا 7 مراكز لتحتل المرتبة 50 بعد وصلت للمباراة النهائية لبطولة أوكلاند للتنس لكنها خسرت بالانسحاب أمام الدانماركية كلارا تاوسن التي حققت اللقب لتقفز 9 خطوات للأمام في التصنيف لتحتل المركز 41.